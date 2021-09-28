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WSJ: США намерены использовать российские базы в Средней Азии

WSJ: США намерены использовать российские базы в Средней Азии

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии.

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