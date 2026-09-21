Канатоходка рискнула жизнью ради 400-метрового прохода на высоте

Французская канатоходка Татьяна-Мозио Бонгонга прошла 400 метров по натянутому тросу на высоте примерно 80 метров.
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