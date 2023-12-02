Катя Лель назвала рост популярности песни «Мой мармеладный» в мире победой РФ

Российская певица Катя Лель намедни дала комментарий в интервью ТАСС относительно неожиданно дикой популярности в мире ее песни 2004 года «Мой мармеладный» и её появление в топе треков на музыкальной платформе Spotify.
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