ФСБ сорвала удар по предприятию ВПК в Московской области

ФСБ сорвала массированный удар FPV-дронами по оборонному предприятию в Подмосковье. В партии испанской керамической плитки обнаружили 35 FPV-беспилотников с боевой частью, которые планировали запустить с арендованного ангара.
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