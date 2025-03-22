В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев

В Германии предложили отменить выплату пособий украинским беженцам. Идею выдвинули члены фракций ХДС (партия Христианско-демократический союз) / ХСС (партия Христианско-социальный союз) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).
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