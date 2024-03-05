Красноярский врач-эндокринолог рассказал о пользе квашеной капусты весной

Сейчас как раз тот период, когда наш организм остро нуждается в витаминах. И тут на помощь приходит квашеная капуста — прекрасная альтернатива поливитаминам, витаминно-минеральным комплексам и антиоксидантам.
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