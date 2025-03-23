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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пыленков о принципиальности серии против СКА: «Я там пробыл не так много времени. Мне без разницы, с кем «Динамо» будет играть в 1-м раунде»

Защитник «Динамо» выступал за петербургский клуб с 2021 по 2022 год. – С учетом вашего прошлого, для вас лично встреча со СКА, наверное, будет особо принципиальной? – Я там пробыл не так много времени.

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