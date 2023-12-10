Эксперт Голицына: зарядка через пауэр-банк на морозе вредит смартфону

Зарядка смартфона на морозе через пауэр-банк может навредить аккумулятору - срок службы при таких условиях снижается на несколько десятков циклов заряда, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела телефонии розничной сети МТС Наталью Голицыну.
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