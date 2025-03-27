Аналитик Бочкина: банк может заморозить перевод при противоправной активности

Эксперт разделила причины возможной блокировки на две группы Перевод клиента может быть заморожен банком, если тот заподозрит признаки мошенничества или противоправной активности, сообщила агентству «Прайм» аналитик «Банки.
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