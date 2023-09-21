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Ландо Норрис: «Ферстаппен заблокировал Цуноду, который, наверное, выиграл бы квалификацию. Штрафы должны быть строже»

Гонщик «Макларена» разобрал инцидент, случившийся между его другом из «Ред Булл» и представителем «Альфа Таури» Юки Цунодой в квалификации к Гран-при Сингапура.

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