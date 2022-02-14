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Зачем противотанковой пушке нужен ствол в форме конуса

Зачем противотанковой пушке нужен ствол в форме конуса

Это только в кино танки пафосно взрываются при попадании в них пушечных снарядов. В большинстве случаев на практике тяжелые боевые машины погибают так же, как пехотинцы, — молча и беззвучно, поймав разогнанный до огромной скорости кусок металла.

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