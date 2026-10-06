Житель Черепаново получил 10 лет за жестокое убийство кочергой

В Черепановском районе суд приговорил 39-летнего местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за убийство 52-летнего знакомого, наступившее после избиения руками, ногами, кочергой и совком.
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