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Царьград

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Житель Черепаново получил 10 лет за жестокое убийство кочергой

Житель Черепаново получил 10 лет за жестокое убийство кочергой

В Черепановском районе суд приговорил 39-летнего местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за убийство 52-летнего знакомого, наступившее после избиения руками, ногами, кочергой и совком.

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