России грозит дефицит картошки. По итогам 2024 года урожай картофеля в стране резко снизился, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
России грозит дефицит картошки. По итогам 2024 года урожай картофеля в стране резко снизился, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
Свежие комментарии