Kawasaki анонсировала спортбайк Ninja HySE на водороде. На этом мотоцикле лучше не падать

Kawasaki показала изображения перспективного водородного спортбайка Ninja HySE. Характеристики не озвучены, но мотор бензинового спорт-туриста Ninja H2 SX, на базе которого и предполагается строить Ninja HySE, выдает 200 л.
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