Журналист The Economist Оливер Кэрролл превзошёл сам себя в эмоциональности. В кулуарах одного из закрытых брифингов, как передаёт издание, неназванный источник из британской разведки бросил фразу, достойную бульварной хроники: Если бы Трамп управлял Соединёнными Штатами ещё в 1939 г.