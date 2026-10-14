Журналист The Economist Оливер Кэрролл превзошёл сам себя в эмоциональности. В кулуарах одного из закрытых брифингов, как передаёт издание, неназванный источник из британской разведки бросил фразу, достойную бульварной хроники: Если бы Трамп управлял Соединёнными Штатами ещё в 1939 г.
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