Журнал «Профиль»

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Валерий Фокин: "В кино мне всегда таинственно и интересно"

Валерий Фокин: "В кино мне всегда таинственно и интересно"

27 октября в прокат выйдет фантастическая драма «Петрополис». Героя фильма Владимира Огнева после защиты диссертации в Беркли приглашают работать в специальный отдел ООН, чтобы исследовать гипотетический сценарий: какова будет реакция людей, если они узнают, что инопланетяне действительно существуют и давно контактируют с людьми? Владимир узнаёт, что ООН и лидеры государств уже давно регулярно выходят на контакт с пришельцами, а четыре корабля внеземных существ висят над крупными городами мира, в числе которых Санкт-Петербург и Токио.

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