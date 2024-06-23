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Робертсон извинился за вылет Шотландии с Евро: «Это просто ужасно, мы опустошены. Нам нужно было обострять в матче с Венгрией»

Робертсон извинился за вылет Шотландии с Евро: «Это просто ужасно, мы опустошены. Нам нужно было обострять в матче с Венгрией»

«Честно говоря, тут особо нечего сказать. Мы отдали все силы. Мы понимали, что нам нужно выиграть этот матч, но они поймали нас на контратаке.

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