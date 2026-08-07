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Молодая жена Петросяна показала фигуру в купальнике на отдыхе с семьей

Молодая жена Петросяна показала фигуру в купальнике на отдыхе с семьей

Татьяна Брухунова сделала кадр в бассейне на территории частой виллы, которую арендовал ее супруг. Татьяна Брухунова и Евгений Петросян Социальные сетиТатьяна Брухунова, супруга 80-летнего юмориста Евгения Петросяна, поделилась свежими кадрами из семейного отпуска.

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