Франция: Один член экипажа погиб, а другой пропал без вести после того, как истребитель разбился в районе 133-й авиабазы Нанси-Очей недалеко от Нанси, регион Гранд-Эст, в ночные часы 20 октября из-за сложных погодных условий.
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