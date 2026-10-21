Франция: Один член экипажа погиб, а другой пропал без вести после того, как истребитель разбился в районе 133-й авиабазы ​​Нанси-Очей недалеко от Нанси, регион Гранд-Эст, в ночные часы 20 октября из-за сложных погодных условий.