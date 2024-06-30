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Политолог Марков: у всех остальных демократов рейтинг еще ниже, чем у Байдена

Политолог Марков: у всех остальных демократов рейтинг еще ниже, чем у Байдена

У всех остальных демократов рейтинг еще ниже, чем у главы Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Демократы выродились - старые, злобные гоблины, которые зубами держаться за власть, придумывают невыполнимые планы захвата чужих ресурсов и считающие себя умнее всех. И Байден это доказал😂, но даже позор на дебатах не смог убедить &quot;демократов&quot;, что их политика провальная. Мир слишком изменился и будет совершенствоваться и, может так статься, что это произойдёт без США, которые к тому времени окажутся на задворках нового мира.
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