Политолог Марков: у всех остальных демократов рейтинг еще ниже, чем у Байдена

Svetlana Kuzmina

Демократы выродились - старые, злобные гоблины, которые зубами держаться за власть, придумывают невыполнимые планы захвата чужих ресурсов и считающие себя умнее всех. И Байден это доказал😂, но даже позор на дебатах не смог убедить "демократов", что их политика провальная. Мир слишком изменился и будет совершенствоваться и, может так статься, что это произойдёт без США, которые к тому времени окажутся на задворках нового мира.