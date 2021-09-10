Запад создает в центре Европы новый Афганистан

Основные страны мира пытаются понять, что им делать с Афганистаном после того, как из него ушли американские войска, было свергнуто проамериканское правительство и власть захватило движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Основные страны мира пытаются понять, что им делать с Афганистаном после того, как из него ушли американские войска, было свергнуто проамериканское правительство и власть захватило движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).
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