Фетва о запрете ношения никаба в Дагестане будет вынесена в ближайшие дни - муфтий Ахмад Абдулаев

виктор климахин

Наконец доходит до некоторых муфтий Российской федерации что черножопые мигранты чурки басмачи исламисты несут угрозу Российским мусульманам и миру со всеми народностями с которыми прожили не одну тысячу лет Они как стадо баранов и авец едут в чужую страну и устанавливают свои правила и законы которых нет у них дома и за это им мало не будет этим шакалам Что нам несут черножопые мигранты не уважение презрение к народу ко всем религиям Российской федерации наркоту болезни заразы беспредел едут как на курорт чтобы провести время свое удовольствие и чтоб Россияне работали и содержали черножопых мигрантов чурок басмачей шакалов Это войны исламистов шайтана ваххабитов басмачей для уничтожения РОССИЯН И РОССИИ коренных жителей и народностей с целью уничтожить устои и порядки с религиями они несут не то что прошлый век а уничтожения всего живого на планете как англосаксы