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Фетва о запрете ношения никаба в Дагестане будет вынесена в ближайшие дни - муфтий Ахмад Абдулаев

Фетва о запрете ношения никаба в Дагестане будет вынесена в ближайшие дни - муфтий Ахмад Абдулаев

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил, что в ближайшее время вынесет фетву о запрете никаба и ему плевать на угрозы ваххабитов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Потому, что муфтий Ахмад Абдулаев  хороший и умный человек. Он понимает, что ношение никабов только  будут накалять обстановку. Уже вон в Балашихе стычка была из-за никаба.
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3 час.
виктор климахин
Наконец     доходит    до  некоторых  муфтий   Российской   федерации    что    черножопые  мигранты    чурки   басмачи   исламисты     несут   угрозу    Российским    мусульманам     и   миру   со  всеми    народностями    с  которыми    прожили    не   одну   тысячу  лет   Они   как  стадо  баранов   и  авец    едут   в  чужую   страну    и  устанавливают   свои  правила  и   законы    которых   нет    у    них  дома    и   за  это   им   мало  не  будет    этим   шакалам    Что   нам   несут   черножопые  мигранты    не  уважение   презрение       к  народу   ко  всем   религиям   Российской   федерации   наркоту   болезни    заразы    беспредел   едут   как   на  курорт     чтобы  провести    время  свое  удовольствие     и  чтоб    Россияне  работали    и  содержали    черножопых  мигрантов  чурок  басмачей   шакалов   Это  войны    исламистов    шайтана    ваххабитов   басмачей   для    уничтожения   РОССИЯН   И   РОССИИ    коренных  жителей   и  народностей   с  целью      уничтожить   устои  и  порядки   с  религиями   они  несут   не  то  что  прошлый  век    а   уничтожения    всего  живого    на  планете    как  англосаксы
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2 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Родные вольные края! - слова песни. И такая же вольница для разномастных мусульманских сектантов, не уважающих ни своих женщин, ни тем более коренных жителей России.
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1 час.

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