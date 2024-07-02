Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил, что в ближайшее время вынесет фетву о запрете никаба и ему плевать на угрозы ваххабитов.
Фетва о запрете ношения никаба в Дагестане будет вынесена в ближайшие дни - муфтий Ахмад Абдулаев
Комментарии
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лл
лина любимцева
Потому, что муфтий Ахмад Абдулаев хороший и умный человек. Он понимает, что ношение никабов только будут накалять обстановку. Уже вон в Балашихе стычка была из-за никаба.
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3 час.
виктор климахин
Наконец доходит до некоторых муфтий Российской федерации что черножопые мигранты чурки басмачи исламисты несут угрозу Российским мусульманам и миру со всеми народностями с которыми прожили не одну тысячу лет Они как стадо баранов и авец едут в чужую страну и устанавливают свои правила и законы которых нет у них дома и за это им мало не будет этим шакалам Что нам несут черножопые мигранты не уважение презрение к народу ко всем религиям Российской федерации наркоту болезни заразы беспредел едут как на курорт чтобы провести время свое удовольствие и чтоб Россияне работали и содержали черножопых мигрантов чурок басмачей шакалов Это войны исламистов шайтана ваххабитов басмачей для уничтожения РОССИЯН И РОССИИ коренных жителей и народностей с целью уничтожить устои и порядки с религиями они несут не то что прошлый век а уничтожения всего живого на планете как англосаксы
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2 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Родные вольные края! - слова песни. И такая же вольница для разномастных мусульманских сектантов, не уважающих ни своих женщин, ни тем более коренных жителей России.
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1 час.
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