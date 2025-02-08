Минстрой подготовил обращение в правительство России по снижению стоимости электричества

Правда, речь идет не совсем про снижение, а про способы начисления. Министр строительства Карелии, а теперь и вице-премьер по инфраструктуре Виктор Россыпнов сообщил, что Минстрой по поручению главы Карелии подготовил обращение на федеральный уровень с вопросом о повышении для Карелии диапазонов.
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