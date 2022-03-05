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«Коламбус» забросил «Лос-Анджелесу» 3 шайбы за 46 секунд. Это новый рекорд клуба

«Коламбус» забросил «Лос-Анджелесу» 3 шайбы за 46 секунд. Это новый рекорд клуба

«Коламбус» забросил «Лос-Анджелесу» 3 шайбы за 46 секунд, это рекорд клуба. «Блю Джекетс» проиграли «Кингс» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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