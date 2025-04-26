Ахеджакова живёт в Европе – спектакль провалился, денег нет

«Весёлые» дела начались у Ахеджаковой. Сначала она сбежала в свои драгоценные Европы вместе с толпой других убегантов, как видно, свято уверенных, что они в этих Европах будут кому-то очень нужны и востребованы.
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