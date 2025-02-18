Маск назвал прибытие делегации России в Эр-Рияд «компетентным лидерством»

Прибытие российской делегации на переговоры с США в Саудовскую Аравию прокомментировал американский бизнесмен Илон Маск, назвав этот шаг примером «компетентного лидерства» в посте 17 февраля в своей социальной сети X.
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