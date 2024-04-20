В Крыму запланирован ремонт 25 мостов в рамках национального проекта

В ближайшее время в Крыму начнется масштабная реконструкция мостовых сооружений. В рамках национального проекта Безопасные качественные дороги планируется отремонтировать и реконструировать 53 объекта, включая 25 мостов.
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