Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Костин с дублем стал 2-й звездой дня в НХЛ

НХЛ подвела итоги очередного игрового дня. Первая звезда – форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны, забивший 3 гола в матче с «Вашингтоном» (5:3) Вторая звезда – нападающий «Эдмонтона» Клим Костин, сделавший дубль в матче с «Анахаймом» (6:2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх