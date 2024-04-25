Самые красивые азиатские мужчины мира

Брюс Ли, Джет Ли, Джеки Чан — эти имена у всех на слуху. Но им на пятки наступают новые звёзды, чья красота и стиль помогают им пробиться к славе!Предлагаем поближе познакомиться с этими красавцами-мужчинами.
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