До полного освобождения ЛНР от украинских сил ВС РФ осталось взять два села

Будни мужчин. Все что нам интересно

22 февраля Минобороны России сообщило в своей оперативной сводке за прошедшие сутки, что в ходе успешных наступательных действий подразделения группировки «Запад» ВС РФ освободили от ВСУ село Новолюбовку в ЛНР.