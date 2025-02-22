До полного освобождения ЛНР от украинских сил ВС РФ осталось взять два села

22 февраля Минобороны России сообщило в своей оперативной сводке за прошедшие сутки, что в ходе успешных наступательных действий подразделения группировки «Запад» ВС РФ освободили от ВСУ село Новолюбовку в ЛНР.
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