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Удар по Ленобласти и пожар в промзоне. Последствия атаки 494 украинских дронов за ночь

Удар по Ленобласти и пожар в промзоне. Последствия атаки 494 украинских дронов за ночь

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 494 украинских БПЛА за ночь над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.

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