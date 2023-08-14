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Артем Резников: «Жалко, что не будет Bellator. Очень хорошая, сильная лига»

Казахстанский боец ММА Артем Резников прокомментировал возможное слияние лиги Bellator и PFL. «Жалко… Жалко, что не будет Bellator.

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