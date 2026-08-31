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МОСИНФОРМ

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Свыше 65 кошек и собак нашли новую семью на фестивале «Моспитомец × Четвероногий друг»

Свыше 65 кошек и собак нашли новую семью на фестивале «Моспитомец × Четвероногий друг»

В летнем клубе «Москва» на Тверском бульваре завершился фестиваль «Моспитомец × Четвероногий друг». Его главной задачей было найти новые семьи для кошек и собак из городских приютов и благотворительных организаций.

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