Собянин: Более 176 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации

Программа набирает обороты Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве с начала 2024 года было введено в эксплуатацию 23 новых жилых здания, а также передано под заселение 44 комплекса, построенных в рамках программы реновации.