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Банк России: в ноябре реальный эффективный курс рубля снизился на 1,6 %

Банк России: в ноябре реальный эффективный курс рубля снизился на 1,6 %

По сравнению с октябрем индекс реального эффективного курса рубля в ноябре снизился на 1,6 процента. С начала 2024 года этот индекс сократился на 2,2 процента, как свидетельствует опубликованная Центробанком РФ оценка.

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