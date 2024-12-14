Банк России: в ноябре реальный эффективный курс рубля снизился на 1,6 %

По сравнению с октябрем индекс реального эффективного курса рубля в ноябре снизился на 1,6 процента. С начала 2024 года этот индекс сократился на 2,2 процента, как свидетельствует опубликованная Центробанком РФ оценка.
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