На Алтае мужчина ударил полицейского по голове

На Алтае 29-летний местный житель напал на полицейского. Об этом пишет «Лента.ру». Уточняется, что мужчина, находясь с состоянии алкогольного опьянения, в полицейском отделе ударил правоохранителя по голове.
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