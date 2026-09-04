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Ивановские новости

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В Ивановской области произошла полицейская погоня со стрельбой

В Ивановской области произошла полицейская погоня со стрельбой

Погоня за пьяным водителем без прав на ВАЗ 2112 закончилась применением оружия и задержанием. Превышение скорости до 170 км/ч и отказ остановиться вынудили полицейских стрелять.

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