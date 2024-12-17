Ангелина Стречина и Илья Малаков: «Наши отношения завязались на дружбе»

Ангелина Стречина и Илья Малаков поженились чуть больше года назад. О том, что изменилось в отношениях этой кинопары, как в их жизни появилась еще одна Геля и почему флирт — это хорошо, в интервью журналу «Атмосфера».
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