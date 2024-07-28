В Британии заявили о неизбежном поражении Украины

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на Украины. Меркурис сообщил, что, по словам его источника из Киева, «украинцы умом понимают, что проиграют, но эмоционально они не в состоянии с этим смириться».
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