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Царьград

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Дроны центра "Рубикон" успешно поразили технику ВСУ в Курской области

Дроны центра "Рубикон" успешно поразили технику ВСУ в Курской области

Центр "Рубикон" использовал свои FPV-дроны для уничтожения автомобильной и бронированной техники ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает Министерство обороны России, опубликовав видео с результатами этих успешных операций.

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