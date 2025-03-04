Дроны центра "Рубикон" успешно поразили технику ВСУ в Курской области

Центр "Рубикон" использовал свои FPV-дроны для уничтожения автомобильной и бронированной техники ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает Министерство обороны России, опубликовав видео с результатами этих успешных операций.
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