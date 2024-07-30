Губернатор Авдеев предложил в четыре раза поднять штрафы за невывоз мусора

Во Владимирской области работает комплекс автоматической фиксации нарушений с вывозом отходов.Губернатор Александр Авдеев на заседании областного правительства резко раскритиковал работу мусорных операторов в регионе.
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