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Губернатор Авдеев предложил в четыре раза поднять штрафы за невывоз мусора

Губернатор Авдеев предложил в четыре раза поднять штрафы за невывоз мусора

Во Владимирской области работает комплекс автоматической фиксации нарушений с вывозом отходов.Губернатор Александр Авдеев на заседании областного правительства резко раскритиковал работу мусорных операторов в регионе.

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