Самые страшные фильмы и сериалы на Netflix

Netflix — настоящая сокровищница фильмов и сериалов для любителей пощекотать нервы. Забывая про банальные скримеры и предсказуемые сюжеты, стриминг предлагает истории, от которых мурашки бегут по коже даже у самых закаленных фанатов жанра.
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