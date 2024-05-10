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Интересный Сочи | Куда сходить

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HighTime Orchestra выступит в Сириусе

HighTime Orchestra выступит в Сириусе 🗓 10 мая, 20:00 📍 65 лет Победы, 50 📈 Билеты от 2500₽ Большая мультимедийная концертная программа по творчеству величайшей в истории рок-группы Queen.

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