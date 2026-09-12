Исторический орбитальный запуск Starship состоится днём — это первый дневной старт со времён 5-го полёта

SpaceX планирует вывести на орбиту партию спутников Starlink V3, а затем посадить корабль и ускоритель на воду Четырнадцатый испытательный полет Starship включен в оперативный план запусков Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
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