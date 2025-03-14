Шоу-бизнес: «У меня никого не было до Ляйсан»: Как «гламурный подонок» Павел Воля стал примерным семьянином и в чем не стесняется признаться

Сегодняшнего именинника Павла Волю называют одним из самых известных юмористов в России. Однако он давно перерос образ «гламурного подонка», на котором сделал себе имя в начале карьеры, и сегодня может похвастаться не только участием в юмористических программах.
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