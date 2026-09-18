NASA доверило SpaceX еще три пилотируемых полета к МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с компанией Илона Маска на осуществление орбитальных миссий Crew-15, Crew-16 и Crew-17.
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