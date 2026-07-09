С миру по нитке...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нулевые тарифы для Африки: Китай импортировал товаров на 1,2 млрд юаней с мая

Нулевые тарифы для Африки: Китай импортировал товаров на 1,2 млрд юаней с мая

В понедельник Shanghai Customs объявил о положительных результатах расширенной политики нулевых тарифов Китая для всех африканских стран, имеющих дипломатические отношения с КНР, которая вступила в силу 1 мая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии