НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Симеоне о выходе «Атлетико» в плей-офф ЛЧ и 3:1 с «Фейеноордом»: «Сыграли так, как хотели, в очень важном матче»

Симеоне о выходе «Атлетико» в плей-офф ЛЧ и 3:1 с «Фейеноордом»: «Сыграли так, как хотели, в очень важном матче»

Главный тренер мадридского клуба выразил мнение после матча с «Фейеноордом» (3:1). «Я очень рад за игроков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх