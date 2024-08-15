МИД: Россия не планирует запускать прямое авиасообщение с Северным Кипром

РФ не собирается изменять позицию по кипрским делам Россия не собирается запускать прямое авиасообщение с Северным Кипром, сообщил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
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