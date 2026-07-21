Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозора

Boeing E-3 Sentry Продолжение, первая часть: Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: как рождался класс E-2 Hawkeye: первый палубный ДРЛО «с нуля» В 1956 году ВМС США сформулировали требования к самолёту дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У), данные которого можно было бы интегрировать в корабельную тактическую систему обработки данных.