БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозора

Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозора

Boeing E-3 Sentry Продолжение, первая часть: Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: как рождался класс E-2 Hawkeye: первый палубный ДРЛО «с нуля» В 1956 году ВМС США сформулировали требования к самолёту дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У), данные которого можно было бы интегрировать в корабельную тактическую систему обработки данных.

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